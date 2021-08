Fred é esperança do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/08/2021 11:13

Rio - Vivendo um momento delicado, sem vencer há seis jogos na temporada, o Fluminense terá uma sequência de partidas decisivas no Brasileiro que deverão indiciar pelo que o clube carioca irá brigar na competição. Atualmente beirando a zona de rebaixamento, o clube das Laranjeiras poderá arrancar e se aproximar de uma luta pelo G-6, caso consiga resultados positivos. Caso contrário, irá se afundar na zona da degola, com risco grande de rebaixamento.

Nesta segunda-feira, o Fluminense encara o seu primeiro desafio contra o Bahia, no Maracanã. O adversário também luta neste momento contra o rebaixamento. Depois, o Tricolor entrará em campo em jogo atrasado da competição, novamente em casa, contra o Juventude, outro rival direto na luta contra o Z-4. Caso consiga vencer os dois adversários, o clube carioca vai chegar aos 24 pontos e ficará a apenas três do G-6.



No próximo dia 7, o Fluminense ainda terá pela frente a Chapecoense, lanterna da competição, que tem apenas sete pontos conquistados até o momento na Série A. A partida, fora de casa, fecha a participação do Tricolor no primeiro turno.

Em caso de três vitórias consecutivas (Bahia, Juventude e Chapecoense), o Tricolor irá se afastar de vez do Z-4 e entrará firme na luta por uma vaga na Libertadores de 2022. Caso contrário, a equipe carioca estará em situação delicadíssima na luta contra o rebaixamento e o recém efetivado Marcão já terá que lidar com grande pressão no cargo.