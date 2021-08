Gerson 'Canhotinha de Ouro' - Reprodução

Publicado 28/08/2021 11:52 | Atualizado 28/08/2021 12:12

Rio - O comentarista da Rádio Tupi, Gerson, criticou a atuação do lateral-esquerdo Egídio, do Fluminense, na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O ex-jogador do Fluminense lamentou o desempenho do lateral-esquerdo, que não tem tido boas atuações no Tricolor. Além de Egídio, o elenco conta com Danilo Barcelos, Jefté e Marlon na posição. O último está em negociação para mais um empréstimo e não deve ser utilizado.

"O Egídio a gente já esqueceu, não tem mais condição, fica por aí. Ele cruza dez bolas na cabeça do beque ou nesse cara que vem cobrindo, não adianta. Quem contratou o Egídio, hein?", disse Gerson.