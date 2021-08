Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 20:26

O Fluminense está escalado para pegar o Atlético-MG pelo jogo de id das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h30, no Nilton Santos. O técnico Marcão repetiu o time que empatou em 1 a 1 com o próprio Galo no final de semana, mas pelo Brasileirão.

O Tricolor vai a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Yago e Martinelli; Luiz Henrique, Lucca e Fred.