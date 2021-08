Kayky - Lucas Mercon / Fluminense

KaykyLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 18:36 | Atualizado 26/08/2021 19:01

Rio - Nesta quinta-feira (26), o contrato do atacante Kayky, de 18 anos, foi rescindido e publicado no BID (Boletim Informativo Diário). O Fluminense e Manchester City entraram em comum acordo com a antecipação da saída do jogador, que tinha previsão de ser apresentado ao clube inglês no início de 2022. A informação é do portal "GE".

O jogador vai seguir o mesmo percurso que o volante Metinho, que foi vendido junto com o atacante e teve a sua saída antecipada do Fluminense. O atleta, inclusive, já foi apresentado ao Troyes, da França.

Cria da base de Xerém, Kayky não tinha sido relacionado para o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, em São Januário, por opção técnica do treinador Marcão, que marcou a sua reestreia no comando do Fluminense, após a demissão de Roger Machado.

NOTA OFICIAL DO FLUMINENSE:

"Em virtude da ótima relação entre o Fluminense e o Manchester City, o atacante Kayky teve a recisão de seu contrato antecipada para o início do desenvolvimento do atleta na Inglaterra. Como o Tricolor mantém percentual sobre venda futura do jogador e direitos a bônus a serem alcançados pelo atleta quando estiver clube inglês, as duas partes optaram em antecipar em três meses a ida de Kayky", diz a nota do Fluminense.