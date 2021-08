Martinelli - Lucas Mercon / Fluminense

MartinelliLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 17:05

Rio - As categorias de base do Fluminense que tem sua sede em Xerém são exemplo no país na formação de grandes talentos. Dois deles entraram no ranking da CIES Football Observatory entre os jovens que mais ganharam experiência nos últimas anos. O volante Martinelli, de 19 anos, foi um deles e em entrevista ao site oficial do Fluminense, exaltou a base tricolor.

"Estar nesta lista é motivo de comemoração. Sou muito grato ao Fluminense e a todos os meus companheiros, que me ajudaram muito nesse tempo, sempre passando muita confiança e tranquilidade nos primeiros passos como profissional. Não é de hoje que Xerém forma bons jogadores. O Calegari também aparece bem colocado na lista, e isso é fruto do trabalho que é feito lá também. Agora a gente está trabalhando muito forte aqui no profissional e não tenho dúvidas que, como todo o trabalho que é feito, o clube tem tudo para colocar novos nomes nesta lista", disse o titular do Fluminense, que ocupou a quinta colocação.



O outro integrante tricolor na lista foi Calegari. Titular no ano passado, o lateral-direito figurou em 12º lugar entre os jovens. O atleta, que também tem 19 anos, ressaltou o bom trabalho de formação da base do Flu.

"É muito importante para a carreira de um jogador, ainda mais jovem, ter minutos em campo no profissional mesmo com tão pouco tempo. Isso se deve muito ao trabalho que é feito em Xerém, que deixa o jogador quase 100% preparado nos profissionais. Nos preparam para as dificuldades e a intensidade que encontramos aqui", disse.

