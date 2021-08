Nenê - Lucas Mercon/Fluminense

NenêLucas Mercon/Fluminense

Publicado 25/08/2021 20:50 | Atualizado 25/08/2021 20:53

Rio - O possível retorno de Nenê para o Vasco foi assunto bastante discutido nesta quarta-feira no meio esportivo carioca. No entanto, de acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, a possibilidade foi descartada pelo diretor executivo do Fluminense, Paulo Angioni.

Publicidade

O dirigente também negou a informação de que o atleta do Fluminense teria se reunido com membros de torcidas organizadas do Vasco para saber se o seu nome ainda é bem aceito no clube. O experiente meia, de 40 anos, atuou no Cruzmaltino de 2015 a 2018.



No Fluminense desde 2019, Nenê vive um raro momento de reserva no clube carioca. O jogador foi preterido por Roger Machado em suas últimas partidas e também começou no banco na estreia de Marcão contra o Atlético-MG.