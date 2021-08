Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Palco das conquistas do Brasileiro de 2010 e do Estadual de 2012, o Nilton Santos está no coração dos torcedores tricolores, que o chamam de salão de festas. Apesar da identificação, o estádio, que costuma ser alternativa quando o Maracanã não está disponível, receberá o primeiro jogo do Fluminense nesta temporada nesta quinta-feira, às 21h30. E será de grande importância para o futuro, já que o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, é a chance de o Tricolor continuar sonhando com um título em 2021.

Depois de fazer um bom jogo e sair com o sabor amargo do empate em 1 a 1 com o líder do Campeonato Brasileiro em São Januário - que em 2021 foi escolhido pela diretoria para receber os jogos fora do Maracanã - , o Fluminense terá mais uma vez de se superar contra o Atlético-MG. Em sua segunda partida no comando da equipe, o técnico Marcão precisa de um bom resultado para recuperar a confiança do grupo, que não vence há cinco jogos, e também abrir vantagem no confronto, para a volta no Mineirão.



E o Nilton Santos pode ser um importante trunfo. Afinal, o Fluminense não perdeu os últimos sete jogos disputados no estádio, sendo que no Brasileirão de 2020 foram três vitórias e um empate: A última vez foi em 31 de janeiro de 2021, quando venceu o Goiás por 3 a 0 pela edição do ano passado, com Marcão no comando.



Contra o Atlético-MG, foram quatro confrontos no Nilton Santos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O último, inclusive, teve vitória tricolor: 1 a 0 pelo Brasileiro de 2018, com um gol de Luciano.