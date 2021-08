Fred é o artilheiro do Fluminense em 2021, com 16 gols em 30 jogos - Lucas Mercon

Vice-artilheiro do Fluminense na história, com 193 gols, Fred segue alcançando marcas relevantes nesta temporada. Depois de se tornar o segundo maior goleador brasileiro em Libertadores, com 25, o camisa 9 tricolor também alcançou esse posto na artilharia do Campeonato Brasileiro, ao alcançar Romário, ambos com 154 gols. E o Baixinho segue como um alvo, desta vez na Copa do Brasil.

Ao marcar de pênalti contra o Atlético-MG, Fred conseguiu finalmente igualar Romário e ultrapassar Edmundo, que tem 153. Como chegar a Roberto Dinamite, com 190 gols, é quase impossível, resta ao atacante do Fluminense se isolar na segunda colocação e mirar a artilharia suprema na Copa do Brasil, um objetivo mais palpável.



Afinal, Fred atualmente possui 35 gols na competição, a apenas um de igualar Romário, o maior goleador até o momento. Serão pelo menos dois jogos para Fred conseguir o objetivo, ambos contra o Atlético-MG, pelas quartas de final. A primeira chance será nesta quinta-feira, às 21h30 no Nilton Santos.



Com 35 gols até agora na Copa do Brasil, Fred é o único em atividade entre os seis jogadores que mais marcaram na competição. Somente pelo Fluminense, foram 18 gols em 29 partidas. O atacante também é o maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, com 154 gols.