Volante André em ação pelo Fluminense contra o Atlético-MG - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Volante André em ação pelo Fluminense contra o Atlético-MGFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/08/2021 18:02

Rio - Após o empate do Fluminense por 1 a 1 contra o Atlético-MG, em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão elogiou o desempenho do volante André, revelação das categorias de base de Xerém.

"O André foi um caso especial, que em algum momento, até dele mesmo, houve uma dúvida, se vai, se fica… E assim, ele correu atrás, trabalhou demais, ele mostrou que tinha a capacidade de ficar no grupo e só queria uma oportunidade de estar mostrando o que ele fez muito na divisão de base. Hoje, ele está em um grande momento, e a gente aqui só tem que aproveitar esse grande momento dele", disse o técnico Marcão na coletiva.

Publicidade

Nesta quinta-feira (26), o Fluminense enfrenta novamente o Atlético-MG, dessa vez pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Nilton Santos.