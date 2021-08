Jhon Arias - Reprodução / Fluminense

Publicado 23/08/2021 13:21

Contratado ainda com Roger Machado no comando do Fluminense, Jhon Arias poderá ser aproveitado por Marcão já na próxima quinta-feira. O meia-atacante colombiano foi regularizado nesta segunda-feira e seu nome já entrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, podendo ser inscrito na Copa do Brasil.

Com isso, Jhon Arias já ficará à disposição para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira às 21h30 contra o Atlético-MG, no Nilton Santos. Entretanto, seu aproveitamento dependerá dos treinos desta semana e da decisão de Marcão. O colombiano realizou o primeiro treino com os novos companheiros no sábado, no CT Carlos Castilho.

Além de Jhon Arias, que estava no Independiente Santa Fé, o Fluminense também contratou recentemente Nonato, do Internacional. O volante ainda não estreou.