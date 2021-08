Marcão em coletiva - Reprodução

Marcão em coletivaReprodução

Publicado 22/08/2021 16:26

Rio - Pela terceira vez, o treinador Marcão ganha uma chance à frente do Fluminense. Após a demissão de Roger Machado, o cargo voltou para o auxiliar permanente. Segundo informações do site "uol", em caso de boa campanha, há a real possibilidade que o ex-jogador seja mantido no cargo para 2022.

Com pouco tempo, a cúpula de futebol do tricolor tratou Marcão como a única opção e, portanto, foi efetivado. Os dirigentes tricolores sequer procuraram outros treinadores no mercado. Há possibilidade de novas investidas no mercado para o próximo ano, mas nada a curto prazo.

O Fluminense de Marcão entra em campo nesta segunda-feira, contra o Atlético-MG, às 20h.