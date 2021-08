Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/08/2021 11:54

Rio - No último sábado, o Fluminense anunciou a saída de Roger Machado. A demissão do treinador fez com o Tricolor passasse à frente do Botafogo e agora é o terceiro time, entre os grandes, com mais trocas de técnicos no século 21.

Vale ressaltar que os quatro cariocas ocupam as primeiras posições. Enquanto o Flamengo lidera, o Vasco vem logo atrás e é seguido pelo Fluminense, que teve 29 treinadores diferentes em 41 mudanças.

Publicidade

Veja o Ranking:



Flamengo – 46 trocas (32 técnicos diferentes)

Vasco – 46 trocas (30 técnicos diferentes)

Fluminense – 41 trocas (29 técnicos diferentes)

Botafogo – 40 trocas (35 técnicos diferentes)

Atlético-MG – 39 trocas (28 técnicos diferentes)

Internacional – 37 trocas (27 técnicos diferentes)

Cruzeiro – 33 trocas (25 técnicos diferentes)

Palmeiras – 31 trocas (26 técnicos diferentes)

Santos – 30 trocas (24 técnicos diferentes)

Corinthians – 30 trocas (22 técnicos diferentes)

São Paulo – 27 trocas (22 técnicos diferentes)

Grêmio – 26 trocas (23 técnicos diferentes)