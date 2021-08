Marcão - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 21/08/2021 15:37

Rio - O Fluminense decidiu efetivar Marcão como técnico após a demissão de Roger Machado neste sábado. O ex-jogador, de 49 anos, será mais uma vez a opção da diretoria para assumir a equipe na reta final da temporada.

"A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. Em 2019, ele ajudou a equipe a escapar do rebaixamento e ainda a chegar à Copa Sul-Americana. Em 2020, assumiu após a saída de Odair Hellmann. Não só manteve o bom nível do trabalho anterior como ainda conseguiu melhorar a performance do time, com aproveitamento de 59,5%", disse o Fluminense.

Marcão já comandou o treino deste sábado e fará sua "estreia" na partida contra o Atlético-MG, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão.