Publicado 20/08/2021 13:33

Duque de Caxias - Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) capturaram um homem, de 59 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Pelo crime, ele foi condenado a 12 anos em regime fechado.

Com base em informações do setor de inteligência da unidade policial, os agentes localizaram o acusado no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde ele foi preso.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.