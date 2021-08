Em pauta todos os detalhes das ações desenvolvidas na Cultura no primeiro semestre deste ano - Imagem Arquivo

Publicado 20/08/2021 10:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria municipal de Cultura, está com inscrições gratuitas abertas para a Oficina de Interpretação Teatral. A oficina será realizada no Teatro Municipal Armando Mello, ministrada pelo professor Myke Estevam. As vagas são para maiores de 14 anos, atuantes em dança e/ou teatro.

As inscrições vão até o dia 27 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Rua Major Frazão, 181 - 6º Andar - Jardim 25 de Agosto), às terças, quartas e sextas, das 13h às 16h.

O Teatro Municipal Armando Mello fica na Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias (Terminal Rodoviário).