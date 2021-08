Unidade de saúde de Caxias realiza ação sobre aleitamento materno - Divulgação

Publicado 19/08/2021 13:56

Duque de Caxias - Com o tema “Agosto Dourado: Amamentar Vale Ouro”, a direção do CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher - promoveu uma ação voltada para a conscientização e orientação das gestantes e mães de recém-nascidos sobre a importância do aleitamento materno. O público recebeu informações e participou de uma palestra.

“Com essa ação queremos reforçar para as mães e futuras mamães atendidas na unidade a importância da amamentação, para o melhor desenvolvimento e proteção da saúde dos bebês. Estamos compartilhando informações e orientações, mas também criando a consciência nas gestantes sobre o que representa o aleitamento materno na relação entre elas e seus bebês. Aqui, elas têm à disposição profissionais de saúde capacitados para dar toda a orientação que precisam, para que possam passar por essa fase com alegria e muito amor”, destacou a diretora técnica da unidade, Dra Maria Francisca Cimineli.



O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher foi inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em março de 2017. A unidade foi a primeira da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital, chegando a realizar uma média de 900 exames por mês.

Mesmo diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o município continua fazendo a diferença no cuidado à saúde da mulher. No CRAESM elas com atendimentos nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, histeroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue.



Os exames podem ser agendados na própria unidade, mediante a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência, das 7h às 15h. O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.