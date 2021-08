Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças - REPRODUçãO DE INTERNET

Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das CriançasREPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 19/08/2021 10:17

Duque de Caxias - A criançada que visitar o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, entre os dias 18 de agosto a 5 de setembro terá a oportunidade de experimentar uma escola sem aulas, sem professores e sem provas. Neste período, o empreendimento recebe o circuito “Escola de Gênios”, com estrutura de 82m² inspirada na série homônima do Gloob, canal infantil da Globo. A atração é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita, mediante preenchimento de cadastro no local e disponibilidade de vagas.

“O circuito de ‘Escola de Gênios’ é um projeto que surgiu a partir de uma superprodução original do Gloob. Assim como na série, na qual a genialidade dos alunos é estimulada através de atividades em grupo, queremos que, ao visitarem o evento, as crianças possam aprender e se inspirar com atividades divertidas e que contemplam diversas áreas do conhecimento”, explica Luciane Neno, gerente de marketing e plataformas digitais da Unidade Infantil da Globo.

Publicidade

"Ao longo da nossa parceria com o Gloob, pudemos proporcionar ao nosso público infantil experiências lúdicas, diferenciadas e exclusivas. Com a ‘Escola de Gênios’, os pequenos vão poder exercitar a imaginação e o raciocínio, se divertindo a valer por todas as atividades do circuito", diz Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.

As crianças são recebidas pelos tutores da escola no salão de entrada. Quando menos esperam, uma sirene convoca o grupo para um Desafio Relâmpago na biblioteca. Elas terão apenas três minutos para resolver, em duplas, um quebra-cabeça e identificar uma grande descoberta da história da humanidade e o nome do Gênio que a descobriu.

Publicidade

No laboratório de robótica, a tarefa é construir uma mão artificial, semelhante à que Isaac desenvolve para a irmã, Maju. Um tutor mostrará um protótipo pronto e entregará peças para as crianças, que deverão replicar o objeto para completar a atividade.

Ao chegar no Neurolab, os participantes poderão observar um neurônio com o auxílio de um microscópio. Em seguida, serão convidados para o jogo “Pista dos Sentidos”, cujo objetivo é ensinar o funcionamento do sistema nervoso. O desafio é construir um caminho de neurônios feitos de luzes de led, que ligará o cérebro a outras partes do corpo.

Publicidade

Depois de cumprir os desafios, todos serão considerados aptas a estudar na Escola de Gênios. Antes de sair, a garotada poderá deixar um recadinho ou desenho no banco de dados de Einstein, o robô amigo dos alunos na série.

A atração ainda conta com o espaço baby, destinado aos menores de 4 anos. Acompanhados pelos pais, os pequenos poderão se divertir em uma piscina de bolinhas e em um escorrega. Todos os eventos do Gloob são adaptados para receber crianças especiais, que terão acesso a todas as atividades, acompanhadas sempre de um responsável.