Publicado 18/08/2021 18:23

Duque de Caxias - Mais uma parceria firmada entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Club de Regatas Vasco da Gama vai garantir o desenvolvimento do projeto Vasco Social Caxias, que consiste na implantação de núcleos sociais de futebol de base em equipamentos esportivos do governo municipal para oferecer a crianças e jovens oportunidades de iniciação esportiva com a utilização das chamadas ‘peneiras’. A prática inclui processos regulares de identificação de talentos entre atletas amadores infantis e juvenis.

O acordo de cooperação entre o clube e a Prefeitura será assinado pelo prefeito Washington Reis e pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, no próximo sábado, 21/08, às 10h, no Centro de Treinamento da Base Almirante Heleno Nunes, em Duque de Caxias. Na ocasião, além da cerimônia de assinatura do documento, acontecerá, ainda, a apresentação da expansão do CT e a comemoração do 123º aniversário do Vasco da Gama.

Outros benefícios



Antes deste acordo que será assinado no próximo sábado, as instituições já haviam se tornado parceiras em outras iniciativas. Em junho, por exemplo, a Vila Olímpica Municipal de Duque de Caxias se tornou a sede do futebol feminino do Vasco da Gama na cidade. No novo CT, a Prefeitura colocou à disposição das 65 atletas da equipe o campo oficial de grama sintética e os vestiários para treinamento e competição. Em contrapartida, o Vasco estampa a logomarca da PMDC nos uniformes de jogo do futebol feminino em todas as disputas.