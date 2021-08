Geladeiras serão utilizadas para armazenar maior quantidade de vacinas - Divulgação

Publicado 19/08/2021 17:55

Duque de Caxias - A Enel Brasil entregou refrigeradores científicos, geladeiras e caixas térmicas para auxílio no armazenamento e transporte de vacinas contra a Covid-19 em Duque de Caxias. A iniciativa é parte do movimento Unidos Pela Vacina. No Estado do Rio de Janeiro, a Enel Brasil, em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil, lidera as ações do movimento entre o empresariado e as prefeituras.



Cláudia Guimarães, responsável por Sustentabilidade I&N da Enel Brasil, destacou a importância de ter empresas contribuindo para acelerar a vacinação no Brasil.

“Aqui no Rio de Janeiro nós conseguimos grande aderência das empresas ao movimento Unidos pela Vacina e 100% dos municípios foram amadrinhados. A Enel está fazendo esse mesmo movimento de doação de equipamentos para 16 desses municípios. Para nós essa é uma ação muito importante. Identificamos, a partir de uma pesquisa, que esses refrigeradores científicos e geladeiras eram itens de primeira necessidade, além das caixas térmicas com termômetro para transporte. Agradecemos a oportunidade de apoiar os moradores de Duque de Caxias. Queremos que todos estejam vacinados o quanto antes, para que possamos sair desta pandemia.”

