Grande Rio define sambas semifinalistas - Divulgação

Grande Rio define sambas semifinalistasDivulgação

Publicado 20/08/2021 10:49

Duque de Caxias - O Acadêmicos do Grande Rio definiu nesta quinta-feira, 19, os seis sambas semifinalistas do concurso de samba-enredo com vistas ao Carnaval 2022. Os classificados vão ser apresentar na quadra de ensaios da Tricolor de Caxias, no dia 25 de agosto, a partir das 20h30. Veja a ordem de exibição:

Samba 15 – Compositores: Derê, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Toni Vietnã

Publicidade

Samba 13 – Compositores: Gustavo Clarão, Arlindinho Cruz, Jr. Fragga, Claudio Mattos, Thiago Meiners e Igor Leal

Samba 10 – Compositores: Myngau, Gabriel Simões, Mateus Pranto, Andréia Feiju, Tiago Testa e JF Mussili

Publicidade

Samba 9 – Compositores: Myngauzinho, Danielzinho Poeta, Divoney Perasa, RoBel, Max Lopes e Chanel

Samba 14 – Compositores: Marcelinho Santos, Licinho Jr., Competência, Regis, Ruth Labre e Danilo Aguiar

Publicidade

Samba 17 – Elias Bililico, Dinho Artigliri, Henrique Tannuri, Kaká, Eduardo Queiroz e Marco Moreno

Esta etapa da competição será transmitida ao vivo pelo canal de YouTube da agremiação, Grande Rio TV, em parceria com a produtora Fita Amarela. Três sambas serão classificados para a final de samba-enredo que será exibida na TV Globo.

Publicidade

A Grande Rio levará para a Sapucaí no Carnaval 2022 o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.