Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tenta solucionar a crise financeira do clube - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/08/2021 14:52

Pouco depois do anúncio da demissão do técnico Roger Machado, Celso Barros publicou longo texto através do Instagram para falar sobre o assunto e atacar o presidente Mário Bittencourt. Afastado da diretoria desde novembro de 2019, ele afirmou que o departamento de futebol "está muito atrasado".



"Acompanhei as inúmeras manifestações do fora Roger. Me lembro também em alguns momentos do campeonato passado do fora Odair. E agora que o Roger foi demitido, quem sabe daqui algum tempo não ouviremos um fora "outro técnico". Confesso que os dois nomes citados, não fariam parte das minhas primeiras escolhas, muito menos o interino permanente", escreveu.



O vice-presidente eleito do Flu usa frequentemente as redes para falar sobre o clube, normalmente alfinetando Mário Bittencourt. Os dois tiveram diversas divergências antes do afastamento, que foi culminado em novembro de 2019, quando Barros defendia a demissão de Marcão e Bittencourt bancou o trabalho.



​"Eu fiz este longo post, e desde já peço desculpas, pois foi para dizer, que o grande responsável por tudo isto é o presidente bitcoin. Arrogante, covarde, autoritário, indivíduo de índole ruim. O departamento de futebol profissional do Flu é muito atrasado. Quando estive lá nesta gestão não me foi dada autonomia para fazer nada. Volto a afirmar: só ficam os amigos do rei e aqueles que lhe são subservientes. Eu só vejo uma saída, a renúncia do presidente atual ou a organização de forte grupo de oposição para vencer as eleições de 2022."

Veja o texto completo de Celso Barros:



Enquanto isto, oremos"