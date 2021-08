Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Roger Machado não é mais técnico do Fluminense. Os resultados ruins, somados à eliminação da Libertadores na última quinta-feira, fizeram com que a diretoria tricolor sacramentasse a saída em reunião neste sábado.

"O Fluminense FC informa que a diretoria desligou o técnico Roger Machado, na noite de sexta-feira (20/08). A diretoria está reunida e comunicará o novo comando técnico ao longo deste sábado. O clube agradece ao treinador e deseja sorte em sua carreira", disse o clube.

No Fluminense desde o início de 2021, Roger foi vice-campeão carioca com o Fluminense e levou o clube às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Ao todo, comandou o Fluminense em em 42 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. O aproveitamento foi de 54,7%.

Sem Roger, o auxiliar-técnico Marcão assume a equipe interinamente.