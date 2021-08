Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense anunciou, neste sábado, a demissão do técnico Roger Machado e já confirmou quem será o comandante tricolor até o final da temporada. Nas redes sociais, muitos torcedores comemoraram a iniciativa do clube carioca. Para o jornalista Mauro Cezar Pereira, o Fluminense não vinha bem com Roger, mas o técnico não merece 100% da culpa pela fase do grupo.

"Roger não fez um bom trabalho no Fluminense. Creio que ele mesmo tenha consciência de que deveria ter se saído melhor. Mas atribuir 100% do que se passa com time a ele me parece exagerado. O Fluminense de 2020 para cá foi além do esperado e ampliou expectativas além do momento do clube", digitou Mauro no Twitter.

Pressionado pelo desempenho ruim, o técnico não resistiu após a eliminação do Fluminense na Libertadores e foi demitido após reunião da diretoria neste sábado. O Tricolor caiu na competição após empatar com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 no Equador. A ida havia sido 2 a 2, no Rio de Janeiro.



Campeão da Copa do Brasil de 2007, quando marcou o gol do título, Roger Machado jogou no Fluminense entre 2006 e 2008. Esta foi a primeira passagem dele na equipe, onde esteve por 42 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 54,7%.