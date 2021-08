Jhon Arias - Reprodução / Fluminense

Publicado 22/08/2021 11:00

Rio - O último treino do Fluminense, no sábado, teve duas novidades: o retorno de Caio Paulista e foi a primeira atividade que Johan Arias realizou com o grupo completo do Tricolor. O colombiano, recém-contratado, já estava treinando no CT Carlos Castilho desde quando foi contratado, na semana passada.

Tendo em vista que a maior parte do elenco estava viajando ao Equador, para a partida contra o Barcelona, foi apenas neste sábado que Arias pôde ter o primeiro encontro com todos os companheiros do elenco. O meia-atacante realizou trabalhos com bola no campo.

O jogador de 23 anos agora espera ter a sua situação regularizada e seu nome publicado no BID da CBF para poder estrear pelo clube das Laranjeiras. Apesar de já ter treinado, ele ainda não está à disposição do treinador Marcão para a partida de segunda-feira, contra o Atlético-MG.