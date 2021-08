Marlon - Lucas Mercon / Fluminense

23/08/2021

Rio - Sem oportunidades desde que voltou ao Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon segue com seu futuro indefinido. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atleta recebeu uma proposta do Legia Warszawa, da Polônia, porém as negociações acabaram não avançando.

A oferta foi empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada. No entanto, a diretoria do Fluminense não aprovou muitos os moldes da negociação. O clube carioca deseja uma venda em definitivo do jogador, que disputou a última temporada pelo Trabzonspor, da Turquia.

Não foi a primeira oferta de empréstimo que chegou e foi recusada pelo Fluminense. Com 24 anos, Marlon ainda não foi utilizado pelo Tricolor, desde que retornou do empréstimo. Ele chegou a ser relacionado, mas nunca entrou em campo.



O lateral-esquerdo chegou ao Fluminense em 2017 por empréstimo, após se destacar no Criciúma, e defendeu o clube até 2019, quando assinou contrato em definitivo até o fim de 2022. Ao todo, o jogador fez 46 jogos e um gol com a camisa tricolor.