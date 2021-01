Marlon Teixeira Reprodução

Publicado 10/01/2021 13:58 | Atualizado 10/01/2021 13:59

O modelo internacional e eleito um dos 100 homens mais bonitos do mundo em 2020, Marlon Teixeira virou guarda-vidas. Ele se formou no curso preparatório do Corpo de Bombeiros em Itajaí, Santa Catarina, sua cidade natal. "Fazer esse curso era um sonho pessoal. Eu cresci no litoral, pretendo viver sempre perto do mar, então achei importante adquirir esse aprendizado. Foi lindo e recomendo a todos", entregou o bonitão.