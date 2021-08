Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

22/08/2021

O Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, às 20h, em São Januário. Nos dois primeiros dias de atividade de Marcão como treinador, algumas novidades. Caio Paulista participou normalmente dos treinos do fim de semana no CT Carlos Castilho. Além disso, Gabriel Teixeira fez atividade com bola e Jhon Arias se juntou aos companheiros.

Fora desde o dia 24 de agosto, quando se lesionou diante do Palmeiras, Caio estava em transição há alguns dias e fica disponível para Marcão. Já Biel, que se machucou no jogo de ida com o Barcelona de Guayaquil pelas quartas de final da Libertadores, no dia 12 de agosto, está em fase final de transição e deve ter condições de jogo em breve.



Outro que apareceu nas imagens e chamou a atenção dos torcedores foi Wallace. É comum que alguns atletas do time Sub-23 completem os treinos do profissional, mas o jogador vem sendo mais aproveitado nos últimos tempos. Com a lesão de Ganso, é possível que ele ganhe ainda mais espaço. Havia uma expectativa que ele fosse incorporado ao time principal mais cedo, o que desacelerou devido a uma "atitude antidesportiva" em julho.

O sábado também marcou o primeiro treino de Jhon Arias com o grupo completo de jogadores. O colombiano, anunciado na quarta-feira passada, já vinha realizado atividades no CT, mas o grupo estava no Equador para a Libertadores. Apesar disso, o meia não está à disposição. Ele ainda precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, inclusive para atuar na Copa do Brasil quinta-feira.

Quem com certeza fica fora por um período mais longo é o meia Paulo Henrique Ganso, que sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito e passará por cirurgia. A boa notícia é que a entorse no tornozelo esquerdo de Yago Felipe não era grave e o jogador já apareceu junto dos companheiros no treino.



Com quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense entra em campo pressionado e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Depois da eliminação na Libertadores, a equipe ainda terá a Copa do Brasil também contra o Galo na quinta-feira.