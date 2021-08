Marcão, técnico do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 23/08/2021 08:00

Rio - Após a eliminação da Libertadores diante do Barcelona, na última quinta-feira, e a demissão de Roger Machado, o Fluminense se volta para a triste realidade do Campeonato Brasileiro. Com quatro derrotas seguidas e o terceiro pior ataque até o início da rodada, o técnico Marcão, efetivado novamente, fará sua reestreia no comando da equipe justamente contra o líder Atlético-MG, nesta segunda-feira, às 20h, em São Januário. A equipe precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Pressionado pela sequência ruim, o Fluminense terá de se reencontrar em meio à crise de resultados e das quedas técnicas de muitos titulares para voltar a ser efetivo no ataque, já que marcou apenas 12 vezes em 15 jogos neste Brasileiro. Para piorar, do outro lado encontrará um adversário que vive justamente o inverso. O líder Atlético-MG está em seu melhor momento na temporada, com destaques individuais em alta, como Hulk e Nacho Fernández, e possui a melhor defesa do campeonato, com apenas 11 gols sofridos em 16 rodadas.

Se não bastasse o duelo pelo Brasileirão, o Fluminense ainda enfrentará o Galo quinta-feira no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, última chance de título tricolor na temporada. Por isso, o duelo desta segunda também servirá para dar um panorama de como o Tricolor responderá depois da eliminação na Libertadores para a sequência da temporada, que terá as próximas semanas como decisivas.

Para piorar, a lista de desfalques de Marcão só aumenta. Sem Caio Paulista e Gabriel Teixeira, com lesões musculares, o Fluminense não contará com Yago, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e Ganso, com fratura no braço direito. O time deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Nenê (Cazares); Luiz Henrique, Kayky (Lucca) e Fred (Abel Hernández).