Escalação do Fluminense contra o Atlético-MG pela Série AFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 23/08/2021 19:18

Rio - Nesta segunda-feira (23), o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reestreia de Marcão, o técnico decide escalar Lucca e sem meia de criação na equipe titular.

Escalação confirmada do Fluminense: Marcos Felipe; S. Xavier, Nino, Luccas Claro, Egídio; André, Martinelli, Yago; Lucca, Luiz Henrique, Fred. Técnico: Marcão.



Reservas: Muriel, Calegari, David Braz, Manoel, Danilo Barcelos, Nonato, Wellington, Cazares, Nenê, Abel Hernandez, Bobadilla, G. Teixeira.

O Fluminense ocupa a 16ª colocação, com 17 pontos. O Tricolor está a apenas um ponto do primeiro colocado da zona de rebaixamento, Grêmio, com 16.