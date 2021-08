Marcão em coletiva - Reprodução

Marcão em coletivaReprodução

Publicado 23/08/2021 11:17

Rio - O treinador Marcão já é familiarizado com o Fluminense não é de hoje. Além de estar assumindo o cargo de técnico pela terceira temporada seguida, o ex-volante também jogou pelo clube. Com toda essa bagagem, o comandante do tricolor sabe da responsabilidade de estar à frente do time das laranjeiras.

"Sempre com uma responsabilidade muito grande, mas um prazer muito grande de contribuir mais uma vez com a nossa instituição e fazer junto aos nossos guerreiros mais um segundo semestre maravilhoso, com muita resposta positiva. Esperamos contribuir com o máximo que puder para retomar o caminho das vitórias e colocar o Fluminense no lugar que ele merece", disse o treinador em entrevista à FluTV.

Publicidade

Após a demissão de Oswaldo de Oliveira em 2019, Marcão assumiu o Flu pela primeira vez. Em 2020, Odair Hellmann deixou o Tricolor rumo à Arábia e a missão ficou novamente nas mãos do ex-jogador - que assume pela terceira vez após a queda de Roger Machado.