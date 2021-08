Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/08/2021 09:00

Rio - Em poucos dias no comando do Fluminense, Marcão conseguiu promover uma mudança bastante visível em relação ao rendimento tático da sua equipe, após a saída de Roger Machado. Ao fim da partida, o técnico tricolor elogiou a forma como seus jogadores atuaram em São Januário.

"Nossa equipe veio com disposição. Sabíamos que eles vinham fortes e iriam aproveitar o nosso momento, que para muitos era mentalmente conturbado, teve a saída do nosso amigo, do Roger. E eles vieram com força total, mas nossa equipe foi muito bem. Trabalharam o tempo todo o que eles fizeram nesses dias de treinamento. E hoje você enfrentar essa equipe do Atlético-MG, líder do campeonato, bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, com grandes atletas, e quebrarmos essa sequência de derrotas, realmente foi de grande importância para nós. Digo que saímos fortalecidos desse jogo", afirmou.



Na frente do placar na grande maioria do jogo, o Fluminense cedeu empate ao líder do Brasileiro, Atlético-MG, no fim do jogo. O Tricolor teve algumas oportunidades de matar a partida, quando vencia por 1 a 0, a principal aconteceu com Gabriel Teixeira, em um lance impressionante. Ao comentar sobre o desempenho do jovem, Marcão saiu em defesa da promessa de Xerém.

"É um menino com potencial, que tem nos ajudado bastante. Só perde quem está ali naquela condição. É lógico que queríamos, como ele, que está sofrendo nesse momento, porque queria colocar a bola para dentro. Hoje eu só dei um abraço nele. Depois, com calma, cabeça fria, conversamos. Vão ter oportunidades como aquelas que ele vai colocar para dentro. Senão, vamos tentando, tentando até achar a perfeição e o momento certo", disse.