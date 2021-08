Arma é apreendida em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 23/08/2021 15:14

Duque de Caxias - Um homem foi preso, neste domingo, 22, com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, no bairro Bar dos Cavaleiros. Policiais militares faziam patrulhamento com vistas à redução dos indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante ao roubo de cargas, quando prenderam o suspeito.

Com ele, foi apreendida ainda seis munições cal. 38 intactas.



Os policiais levaram o homem para a 59º DP, onde foi informada que deveria proceder para 60ª DP, que é a central de flagrantes.