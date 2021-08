Escola em Duque de Caxias ganha prêmio nacional - Reprodução

Publicado 21/08/2021 11:42

Duque de Caxias - A E.M. Carlos Drummond de Andrade, no bairro de Imbariê, recebeu, nesta sexta-feira, 21, o prêmio Escola Diversa. A unidade disputou o concurso com cidades de todo o Brasil e venceu com o projeto “Laços entre Nós”, na categoria Família e Estudantes”. Idealizado pela professora Vilma Soares, o vitorioso projeto voltado para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental recebeu mais de cinco mil votos.

A escola campeã receberá o Troféu Escola Diversa, dois notebooks, uma atividade cultural, entre outros benefícios.

A secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, parabenizou a professora Vilma Soares e toda Comunidade Escolar pela conquista. A gestora da pasta também destacou a importância de encontrar estratégias pedagógicas a fim de que estas práticas possam superar os desafios da diversidade em sala de aula.



Ao todo, 417 instituições, entre públicas e particulares, de regiões de todo o Brasil, se inscreveram para participar do concurso. O Prêmio Escola Diversa 2021 está na primeira edição e foi criado pela editora Piraporiando com a proposta de dar visibilidade a iniciativas bem sucedidas em escolas que usam as diferenças e a diversidade em sala de aula para impulsionar as aprendizagens dos estudantes.