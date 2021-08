Estação vai levar água para milhares de moradores de Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Estação vai levar água para milhares de moradores de Duque de CaxiasGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 23/08/2021 13:26 | Atualizado 23/08/2021 16:13

Duque de Caxias - A expectativa dos moradores da Baixada Fluminense é alta com a chegada da empresa Águas do Rio, que vai substituir a Cedae nos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e relacionamento comercial com os clientes. A nova concessionária investirá R$ 3,4 bilhões, nos primeiros cinco anos de atuação nos nove municípios que estão em sua área de concessão (Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti).



Somente as duas cidades mais populosas, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, nos cinco primeiros anos, vão receber juntas R$ 1,5 bilhão para desenvolver o saneamento básico. Além disso, a concessionária vai impulsionar a economia local com a contratação de mão-de-obra (o processo de seleção já está aberto e as pessoas podem se inscrever pelo site aguasdorio.com.br) e a política de dar preferência a fornecedores regionais.



“Nosso foco é melhorar a qualidade de vida das pessoas, com o acesso a água e esgoto tratados. A reboque desses serviços, vamos contribuir com a preservação ambiental, com o desenvolvimento econômico das regiões e principalmente com a inclusão social, que traz mais dignidade e saúde para a população. Assumimos um importante desafio, que representa a oportunidade de protagonizar uma revolução no saneamento básico no estado”, diz o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.



A empresa já assinou os contratos referentes aos blocos 1 e 4 com o Governo do Estado e está agora em uma fase de transição, em que a Águas do Rio acompanha de perto a operação dos sistemas de água e esgoto, ainda feito pela Cedae, para os ajustes finais no planejamento estratégico. Assim que iniciar a operação plena, a empresa começará a recuperação e melhoria da infraestrutura de saneamento básico existente.



Nesse período, a concessionária iniciará também a construção de coletores de esgoto ao redor da Baía de Guanabara, formando um “cinturão”, que vai evitar que milhões de litros de esgoto sem tratamento sejam despejados diariamente nesse ecossistema. E grande parte destas obras acontecerão na Baixada. Somente na implantação dos cinturões serão investidos R$ 2,7 bilhões nos próximos cinco anos, o que vai contribuir com a recuperação ambiental da baía e de toda atividade econômica que gira ao redor desse cartão postal do estado.



Investimentos

O superintendente responsável pela operação nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti, Cleyson Jacomini, destaca que a região vai receber R$ 5,7 bilhões durante os 35 anos de contrato da Águas do Rio.



“Temos compromissos com a população para universalizar os serviços de água e esgoto, como determina o Marco do Saneamento. Sabemos da urgência das pessoas que não têm um fornecimento contínuo de água e faremos tudo para transformar esta realidade o quanto antes”, comenta Cleyson Jacomini.