Publicado 21/08/2021 15:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou neste sábado, 21, mais um polo do projeto “Aqui tem Esporte”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A nova unidade vai funcionar no conjunto 22 de Abril, na Rua Menezes 39 (antiga rua Z), em Imbariê. O polo vai funcionar em vários horários, com o número reduzido de participantes, de acordo com o protocolo de segurança no combate ao novo Coronavírus.

O local vai oferecer aulas gratuitas de jiu-jitsu, capoeira, zumba, circuito funcional, ginástica, futsal, defesa pessoal, entre outros. O projeto Aqui tem Esporte iniciou suas atividades em 2017 e hoje atende a mais de 12 mil alunos em mais de 23 polos nos quatro distritos de Duque de Caxias. Através da iniciativa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer oferece gratuitamente diversas modalidades, além de atividades para crianças, jovens, adultos e terceira idade.

Para se inscrever o interessado deve procurar um dos polos do projeto que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.