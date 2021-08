Mateus Araújo, de 25 anos, está desaparecido há 13 dias, após sair de casa, em Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Mateus Araújo, de 25 anos, está desaparecido há 13 dias, após sair de casa, em Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Publicado 23/08/2021 14:36 | Atualizado 23/08/2021 16:42

Há 38 dias, familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do jovem Mateus Araújo Faria, de 25 anos, que desapareceu após sair de casa, no bairro Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a família, Mateus já havia sido diagnosticado com quadro de depressão, mas não tomava remédios controlados. O jovem, que trabalhava como garçom, está desempregado, e passou a apresentar os sintomas após o fim de um relacionamento.

O motivo e as circunstâncias do sumiço, no entanto, ainda estão sendo investigados por policiais da 62ª DP (Imbariê), onde o caso foi registrado pela família. Mateus teria levado o celular, mas, de acordo com familiares, o aparelho está desligado.

A família não descarta a hipótese de o jovem ter sofrido um surto psicótico e, consequentemente, estar caminhando a esmo pela região. Amigos e parentes realizam buscas em diversas ruas, praças públicas e hospitais da região. Até em localidades frequentadas por andarilhos, como alguns pontos no Centro do Rio, já foram visitados pelos familiares.

"Um excelente filho"

“É um excelente filho. Até o fim do último relacionamento, Mateus era centrado e ativo. Ele ficou completamente desorientado. Contudo, estamos cuidando dele, com carinho e amor, e contamos com a ajuda de diversas pessoas para encontrá-lo. Apesar da nossa apreensão, temos fé em Deus que tudo acabará bem”, disse, emocionada, a dona de casa Janaína Paulina de Araújo, de 55 anos, que tem outros dois filhos.

Investigações- Além das buscas presenciais em hospitais e abrigos, familiares aguardam a polícia solicitar, à Justiça, imagens de câmeras da região e o rastreamento do aparelho celular do jovem para ajudar nas investigações. Informações sobre o paradeiro do Mateus podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), de forma anônima e com o sigilo garantido.

Estado do Rio registrou 2.227 desaparecimentos em 2021

De janeiro a julho deste ano, o Estado do Rio d Janeiro registrou 2.227 casos de desaparecimentos, conforme dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP). A Baixada Fluminense lidera o ranking de sumiços no estado com 683 ocorrências, no mesmo período. Conforme pesquisa do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público (MPERJ), cerca de 12% dos desaparecidos apresentam problemas psiquiátricos.