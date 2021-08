Portador de transtornos mentais, Leonardo estava sumido desde o início da noite da última segunda-feira, quando seguia para casa, em um ônibus, sentido Senador Camará - Arquivo Pessoal

Portador de transtornos mentais, Leonardo estava sumido desde o início da noite da última segunda-feira, quando seguia para casa, em um ônibus, sentido Senador Camará Arquivo Pessoal

Publicado 10/08/2021 17:27

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do jovem Leonardo Santos Santino, de 25 anos, que despareceu, no início da noite da última segunda-feira, após embarcar em um ônibus, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Portador de transtornos mentais e epilepsia, Leonardo estava no coletivo acompanhado da mãe, a diarista Maria de Lourdes Santos Santino, de 60 anos, que retornava do trabalho. Eles seguiam para casa, em Senador Camará. De acordo com a diarista, o filho sentou nos fundos do ônibus e, devido à lotação, não percebeu quando ele desembarcou.

Publicidade

Conforme familiares, apesar dos transtornos de saúde, Leonardo é um jovem comunicativo, doce e não transparece às deficiências. O jovem tem 1,97 cm de altura, vestia calça jeans, tênis e casaco de moletom, com capuz, azul. Ele toma remédios controlados e, devido à epilepsia, pode ter sofrido um surto psicótico. Ele estava com o documento de identidade e R$20 no bolso.

“ O Leonardo é um excelente rapaz, gosta de estudar, pratica esportes e é muito comunicativo. Acreditamos que, devido a falta de remédios, possa ter sofrido algum surto e estar caminhando a esmo. Já realizamos buscas na região e hospitais. Fazemos um apelo à pessoas que porventura vê-lo, faça contato com a polícia e as instituições competentes”, ressaltou a estudante Sthefany Victória Santino, sobrinha do Leonardo.

Publicidade

Investigações- O sumiço do Leonardo foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o paradeiro do jovem podem ser repassadas aos telefones do Disque-Denúncia (2253-1177) ou a DDPA (2202-0338 ), com total sigilo e anonimato garantido.