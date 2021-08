Tite, técnico da Seleção Brasileira - AFP

Tite, técnico da Seleção BrasileiraAFP

Publicado 24/08/2021 13:41

Rio - O trabalho de Tite à frente da seleção brasileira não tem convencido o ex-meia Carlos Alberto. Em entrevista ao Canal de Alê Oliveira, o ex-jogador de Fluminense e Vasco fez duras críticas ao treinador e fez coro por sua saída.

“O Tite tem que sair da seleção já. Eu trabalhei com ele no Corinthians. É ‘mimimi’. É muito discurso, não sei o que lá. A gente fala assim do Tite: ‘Ah, tem 80% de aproveitamento’, mas é contra Peru, Bolívia e Venezuela. Aí, quando é ‘à vera’, Bélgica, perde. Aí, ganha de Bolívia, Venezuela e Peru de novo, aí, chega à vera, Argentina, perde. Então, a gente está insistindo com uma situação”, declarou.

“Tudo bem que quando pega o Brasil para jogar contra Holanda, França, Inglaterra, Itália, consegue equilibrar, mas está abaixo dessas seleções. Tem a ver com a forma de jogar, não tem uma estratégia, só depende do Neymar. Nesse último jogo contra a Argentina, o Tite desorganizou tanto o time do Brasil, que colocou um monte de atacante e não tinha quem tocasse para eles”, finalizou o ex-jogador.