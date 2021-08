Lisca - Vitor Brügger/Vasco

Lisca Vitor Brügger/Vasco

Publicado 24/08/2021 13:25

Rio - Após três derrotas consecutivas na Série B, o Vasco vive um momento de repensar a temporada. Além de pedir a contratação de reforços, o técnico Lisca avaliou o elenco cruzmaltino como muito jovem e iniciou mudanças no grupo. O pensamento do comandante é bastante diferente do ex-técnico Marcelo Cabo, que norteou todo o planejamento do clube carioca no começo da temporada. As informações são do portal "UOL".

Para a disputa da Série B, a cúpula de futebol do Vasco entendia ser importante a utilização de jovens. Tanto que no começo do Carioca, o Cruzmaltino testou muitos atletas da base. Quando Marcelo Cabo assumiu, a base seguiu tendo papel importante na configuração do elenco cruzmaltino.



No entanto, a Série B veio e o Vasco passou a oscilar bastante. Após a chegada de Lisca, a avaliação mudou. Na opinião do atual técnico, o grupo cruzmaltino é jovem demais para enfrentar a pressão de uma disputa de Série B com um clube grande. Devido a isso, o treinador deseja que o elenco se torne mais 'cascudo'.