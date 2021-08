Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 23/08/2021 16:19

O Vasco anunciou a contratação do atacante Guilherme Cachoeira, de 19 anos, para reforçar o time Sub-20. Com isso, o clube carioca segue fortalecendo os elencos da base em todas as categorias. O jovem assinou contrato definitivo até julho de 2023.

Cabe salientar, que o jogador foi aprovado nos exames médicos e vem treinando com os companheiros da categoria sob o comando do técnico Alexandre Gomes. O time ainda disputa na temporada os Campeonatos Brasileiro e Carioca.

Com quatro derrotas seguidas, a equipe Sub-20 do Vasco caiu para a décima colocação do Campeonato Brasileiro da categoria. No último final de semana, os meninos foram derrotados pelo América-MG por 4 a 1 no Sesc das alterosas, em Minas Gerais.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quarta-feira (25/8), às 10h, diante do Nova Iguaçu, pelas quartas de final da Taça Guanabara. Na próxima rodada do Brasileirão, o time encara o Cruzeiro, sábado, às 10h, no Nivaldão.