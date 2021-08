LISCA VASCO Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO

LISCA VASCO Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO

Publicado 22/08/2021 11:29

Rio - Após a derrota do Vasco para o Operário, no último sábado, teve quem pediu a demissão do treinador Lisca. Entretanto, a diretoria do time da Colina garante o técnico no cargo e acredita que ele seja a pessoal certa para fazer o clube retornar à Série A. Confira o comunicado do Cruzmaltino:

"Lisca é o treinador do Vasco. Segue no comando normalmente. Não há nada diferente disso. A direção tem confiança no trabalho dele e vê nele a pessoa ideal para recolocar o Clube na Série A."

Publicidade

Com três derrotas consecutivas, Lisca deu entrevista coletiva após a derrota sem saber se seria mantido ou não no cargo. Mesmo assim, Lisca pediu reforços e afirmou que precisa ser escutado, já que para enfrentar a Série B, é preciso experiência e força no elenco.

"Estou falando isso (risco de ser demitido) por causa dos resultados que estão muito abaixo do que o Vasco precisa e eu almejava. São 30 anos de luta para ter uma oportunidade como essa em um clube do tamanho do Vasco, e os resultados são determinantes. Realmente, estou muito chateado por não conseguir responder ao torcedor do Vasco a expectativa grande que tinham em mim. Cheguei com o trabalho em andamento, não participei de uma série de situações, mas agora eu quero participar. Preciso de algumas providências. Espero que a diretoria me escute e tome providências. Coloco isso por eu ter vergonha na cara. Estou muito decepcionado com os resultados. Não com a entrega dos jogadores, eles estão tentando, mas falta alguma coisa para ganharmos as partidas", afirmou o treinador.