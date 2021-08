Walber, zagueiro do Cuiabá - Divulgação

Rio - Sofrendo com o sistema defensivo ao longo da Série B, o Vasco não pretende desistir fácil da contratação do zagueiro Walber, do Cuiabá. De acordo com o "Esporte News Mundo", o Cruzmaltino procurou o Athletico-PR, dono dos direitos do atleta, para negociar a transferência.

O Vasco enxerga o Furacão como um trunfo para contratar o jogador. Mesmo com o Cuiabá não se mostrando disposto a liberá-lo, o time paranaense poderia solicitar seu retorno para repassa-lo ao clube carioca. O fato de São Januário ser uma vitrine maior pode atrair o Athletico.

Em meio à negociação, Walber segue sendo pouco aproveitado no Cuiabá. Ele sequer foi relacionado para o duelo deste domingo, contra o Palmeiras, às 11h.