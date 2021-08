Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

LiscaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 23/08/2021 13:44

Rio - O Vasco divulgou que no último domingo, o técnico Lisca, o presidente Jorge Salgado e o diretor executivo do clube Alexandre Pássaro se reuniram. No entanto, de acordo com o portal "globoesporte.com', a pauta não foi uma possível demissão do comandante, mas a possibilidade de reforços para o elenco cruzmaltino.

Segundo o site, o treinador pediu ao menos três contratações para os dirigentes do Vasco. O regulamento da Série B permite novas inscrições até 30 de setembro. A janela para atletas vindos do exterior fecha em 30 de agosto.



O Vasco vive um momento ruim na Série B, com três derrotas seguidas. No entanto, apesar da situação ruim, Lisca continua prestigiado pelos dirigentes e também pelos torcedores cruzmaltino. No entendimento da diretoria, o técnico é o nome ideal para reconduzir o clube para a Série A.