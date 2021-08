Leandro Castan voltou a treinar no campo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/08/2021 13:36

Apesar de ainda ser incerto, o Vasco já vive a expectativa de poder contar com Leandro Castan e Daniel Amorim para a partida de domingo contra a Ponte Preta, em São Januário pela Série B. Os dois jogadores estão recuperados de lesões musculares e voltaram a trabalhar no campo com os companheiros. Entretanto, o aproveitamento dos dois dependerá da evolução nos treinos.

A tendência é que não enfrentem a Ponte Preta para terem mais tempo de preparação para retornar sem novos problemas musculares. Por isso, o próprio Vasco comunicou que não há prazo estipulado para o retorno.



Por outro lado, o técnico Lisca já sabe que não poderá contar com Romulo e Morato, ambos suspensos. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo enquanto o atacante foi expulso contra o Operário.