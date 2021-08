Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Torcidas de Vasco e Botafogo andam aflitas roendo unhas e acendendo velas para todos os santos, preocupadas com o desempenho das equipes na Segunda Divisão. O que esperam que aconteça, a volta para a divisão de elite, todos querem e só quatro entre os vinte conseguirão, o que torna a corrida tensa e a missão árdua. Vasco e Botafogo fecharam o turno mal colocados, fora da zona de classificação, com 28 e 29 pontos respectivamente, média de 1,4 pontos por jogo, longe de 1,7, o limite para classificação. Ambos enfrentam sérias dificuldades financeiras que desviam o foco e refletem no trabalho de campo. Enderson Moreira (foto), no Botafogo, encaixou primeiro, enquanto Lisca tem tido mais dificuldades, chegou a declarar que não estava conseguindo passar para os jogadores o que pensa sobre a melhor forma de jogar. Atender os anseios das torcidas é a dura tarefa para ambos. Vejo o Botafogo mais equilibrado, menos tenso e capaz de conseguir.

DERRAPADA NO CASTELÃO

Sem Arrascaeta, Bruno Henrique e William Arão, o Flamengo não se encontrou em Fortaleza e perdeu dois pontos preciosos empatando em 1 a 1 com o Ceará em tarde de pouca inspiração no Castelão. O Ceará saiu na frente, com um gol do Vina e com a virtude de conter os ataques do Flamengo com a marcação inteligente nos flancos do campo. No segundo tempo, Vitinho empatou. Os técnicos Guto Ferreira e Renato Gaúcho mexeram muito nos times para tentar driblar o forte calor, mas ficou nisso.

PEDALADAS

O Flamengo enfrentará o Grêmio quatro vezes no restante da temporada, duas pelas quartas de final da Copa do Brasil e duas pelo Campeonato Brasileiro, contando o jogo adiado do primeiro turno. Renato x Felipão, um duelo gaúcho que poderia até valer troféu Cuia de Ouro.

Com a demissão de Roger Machado, Marcão assume mais uma vez o comando no Fluminense e não pensa em ser efetivado. Descobriu que no futebol efetivo é que é interino.

BOLA DENTRO

Cuiabá foi a São Paulo, meteu 2 a 0 no Palmeiras e poderia ter sido o dobro, tantas foram as chances claras de gol desperdiçadas pela equipe comandada por Jorginho.

BOLA FORA

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil cancela reunião marcada para hoje com interessados e proíbe novamente torcidas nos estádios na capital mineira.