Publicado 16/08/2021 06:00

O campeonato francês nunca esteve entre as prioridades na mira das empresas de comunicação por imagens em suas diversas plataformas, TV aberta, fechada, streaming. De todos campeonatos europeus o francês estava entre os de menor apelo para mercados externos não despertando interesse das megaempresas de comunicação até que surgiu a Disney e fechou contrato de exclusividade por três anos. Vamos chamar de feliz coincidência, para não atribuir a um belo trabalho do setor de inteligência da companhia, só depois do contrato firmado o PSG anunciou Lionel Messi por dois anos com opção por mais um. No Brasil a Disney mostrará o campeonato francês nos canais ESPN, FOX e no canal de streaming STAR + com exclusividade e já começou na tarde do último sábado com o Parque dos Príncipes lotado para assistir a vitória do PSG, 4 x 2 dobre o Strasbourg, com Messi e Neymar juntos na tribuna aplaudindo Mbappé & Cia. Gol de Placa do Mickey







FALTA CALMA

Messi vestirá a segunda camisa de clube em sua carreira - Divulgação/PSG

Messi vestirá a segunda camisa de clube em sua carreiraDivulgação/PSG

Publicidade

Flamengo ganhou bem do Sport por 2 x 0, Bruno Henquie e Everton Ribeiro, fez quatro para valer dois, um deles do Pedro, que substituiu Gabigol. Apesar da vitória tranquila, Pedro esteve tenso, afobado nas conclusões, fase natural de todo goleador quando entra na seca. Trabalho para Renato tratar de tranquilizá-lo mostrando que no futebol ganha quem tem sangue frio e sabe transferir o pânico para os defensores adversários.





PEDALADAS

Publicidade

Abel Ferreira não tem como cobrar disciplina no Palmeiras. Foi expulso outra vez no jogo com o Atlético MG.

Felipão perdeu a paciência e prometeu mudar tudo no Grêmio, jogadores, sistema, postura, o que for preciso para melhorar.

Publicidade

Tite declarou que vem acompanhando o gaúcho Raphinha e por isso o convocou. Alguém mais viu ou ouviu falar do menino?







Publicidade

BOLA DENTRO

Atlético fecha a rodada na liderança com 37 pontos. Cinco a mais do que Palmeiras, o segundo e dez a mais do que o Flamengo que tem dois jogos a menos. Galo está danado.







Publicidade

BOLA FORA

Clubes dão prioridade para Copa do Brasil e Libertadores, competições mata-mata que pagam mais, escalando equipes de reservas para acompanhar a “Grade Procissão”.