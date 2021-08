Publicado 15/08/2021 03:00

A convocação de Daniel Alves para os jogos da Seleção Brasileira para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 no Catar provocou surpresa e comentários pelo fato de ser um atleta de 38 anos e que chegará no mundial com 39. Tite não convocou Dani Alves para o Catar, convocou para os jogos com Chile, Argentina e Peru. A Seleção deve ser por princípio a reunião dos melhores jogadores do momento e no futebol não deve ser levado em conta o passado ou o futuro, o que o cara jogou ou que se espera que venha a jogar, vale o momento e no momento não vejo nenhum lateral direito melhor. Além da experiência adquirida, Dani Alves cresceu como líder e mostrou isso recentemente na conquista do ouro olímpico, título que faltava na sua vitoriosa carreira. A Copa do mundo será disputada no fido ano que vem, se mantiver a forma, ótimo, caso contrário outro será convocado. No momento, para a posição, não vejo nenhum jogador melhor.

FOI MAL

Com muitos desfalques e pegando o adversário em noite inspirada, Vasco lutou muito, mas perdeu para o Remo por 2 x 1 com as dificuldades ampliadas pela expulsão do goleiro Vanderlei aos 20 minutos do seguindo tempo por interceptar um ataque usando a mão fora da área matando as chances de reação apesar do empenho. Com a derrota Vasco ficou travado nos 28 pontos. Ironia do destino, um clube campeão nas regatas se enrola com o Remo.

PEDALADAS

Campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio Claudinho, 24 anos, deixa o Red Bull Bragantino para jogar no F.C. Zenit de São Petsburgo. Clube russo pagou 15 milhões de euros, 92 milhões, pelo jogador. Mais um jovem valor que sai.

Direção do Fluminense garante que Roger seguirá no comando da equipe apesar da derrapada no empate com o Barcelona genérico.

BOLA DENTRO

Tite mandou muito bem na homenagem que prestou, falando em nome dos técnicos de futebol, ao quatro vezes campeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo que completou 90 anos.

BOLA FORA

Gerson mais uma vez fica fora da lista de convocados pelo Tite. Continua pagando penitência por ter se negado a atender uma das convocações para seleção olímpica.