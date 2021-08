Brasil x Arábia Saudita pela terceira rodada da Olimpíada de Tóquio. Richarlison. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/08/2021

Mesmo sem brilhar, a Seleção olímpica de futebol chegou à final do torneio na Olimpíada de Tóquio derrotando México por 4 a 1 nas cobranças de pênaltis, após o empate em 0 a 0 no tempo normal, que persistiu na prorrogação. Na final de sábado, enfrentará a Espanha, que derrotou o Japão por 1 a 0. Com exceção do primeiro tempo contra a Alemanha, na estreia, quando fez 3 a 0 em meia hora de jogo, a Seleção não teve bom desempenho e vai disputar a medalha de ouro graças, principalmente, à inspiração de Richarlison (foto), artilheiro com cinco gols. Sábado, contra a Espanha, as dificuldades muito provavelmente serão maiores e, para chegar novamente ao lugar mais alto do pódio, terá que mostrar algo mais do que bolas levantadas na área como vem acontecendo. A Espanha não está na final por acaso, tem uma boa equipe, montada com alguns jogadores que participaram recentemente da Eurocopa, mas não é imbatível. Se apertar direitinho, ela geme.

LUXEMBURGO É CORAJOSO

Depois de uma boa conversa com Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo decidiu aceitar o desafio de substituir o técnico Mozart, recém-demitido da Raposa. Ele assume o comando da equipe mineira com apenas 13 pontos, sendo apenas duas vitórias em quinze jogos. Não sei que tipo de compromisso assumiu, se foi subir para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro ou não cair para Terceira. De qualquer forma, foi peitudo, pegou no colo um porco espinho aborrecido e sem luvas.

PEDALADAS

O ABC precisa fazer sete gols no Flamengo e não levar nenhum amanhã à noite, na Arena das Dunas, no jogo de volta das oitavas de final, para seguir na Copa do Brasil. Em futebol, tudo é possível, mas essa façanha seria manchete no mundo.

Edu Coimbra e Jorginho foram homenageados pelo América com título de eméritos na solenidade de posse de Sidney Santana, reeleito presidente.

O gramado do Maracanã continua ruim.

BOLA DENTRO

A Conmebol concordou e o Flamengo leva para Brasília, no Mané Garrincha, o jogo do dia 18 com o Olimpia, do Paraguai, pela Copa Libertadores, com presença de púbico.

BOLA FORA

Mal orientados sobre como interpretar as recomendações idiotas, agregadas às regras, sabe-se lá com que intenções, árbitros de campo e de vídeo não se entendem.