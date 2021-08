Walber, zagueiro do Cuiabá - Divulgação

24/08/2021

Rio - O Vasco ainda não jogou a toalha pelo zagueiro Walber. Segundo o site "GE", o Cruzmaltino ainda insiste com Athletico-PR e Cuiabá para tentar a liberação do jogador e tem a seu favor a vontade do atleta, que quer se transferir para o time carioca.

O diretor executivo Alexandre Pássaro tenta convencer o Furacão, dono dos direitos econômicos, de que São Januário é o melhor caminho para Walber, que não tem sido aproveitado no Cuiabá. No entanto, os mato-grossenses também não desejam liberar o defensor.

Walber é um desejo antigo de Lisca, que tentou levar o defensor para o América-MG. O jogador se destacou com a camisa do Guarani no ano passado.