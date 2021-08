Ex-meia do Fluminense intensifica negociação com clube da Série A, mas valores assustam | Esporte | O Dia

Além do Santos, Miguel é interesse do Internacional - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Além do Santos, Miguel é interesse do InternacionalFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/08/2021 14:16

O Santos negocia a contratação do meia Miguel, que teve o contrato rescindido com o Fluminense recentemente. Com vínculo vigente até junho de 2022, a juíza Daniela Valle da Rocha Muller, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do jogador e determinou a rescisão com o Tricolor Carioca, que recorreu da decisão.



Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador gostaria de trabalhar novamente com Fernando Diniz. No Fluminense, viveu a melhor fase da carreira com o treinador atualmente do Santos. Com o interesse também do Internacional e do exterior, a direção santista e o staff do atleta negociam salários e luvas. A primeira pedida foi considerada alta.



O meia sempre teve destaque nas categorias de base e considerado uma das grandes promessas do Fluminense nos últimos anos. Promovido ao elenco principal em 2019, aos 16 anos, o jogador tem 20 jogos e quatro assistências. Miguel perdeu espaço no clube nesta temporada.

Com dificuldades financeiras, o Santos trabalha para contratar jogadores livres no mercado. Na temporada, a gestão de Andres Rueda contratou o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, os volante Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.